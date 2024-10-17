Сторічний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс
Київ • УНН
Джиммі Картер, 100-річний колишній президент США, достроково проголосував поштою на виборах. Він віддав свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.
Найстаріший колишній американський президент Джиммі Картер достроково проголосував на виборах та віддав свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
Деталі
Сторічний Картер, який з лютого 2023 року перебуває в домашньому госпісі, проголосував поштою.
Його онук Джейсон повідомив, що бюлетень дідуся передали до місцевого суду. За словами родини експрезидента, він найбільше прагнув віддати голос за віцепрезидентку Камалу Гарріс.
У штаті Джорджія, де проживає колишній президент США, напередодні розпочався період особистого дострокового голосування.
Довідково
Джиммі Картер - 39-й президент США, який обіймав посаду з 1977 по 1981 рік. До президентства Картер служив у ВМС США, займався фермерством і був губернатором штату Джорджія.
Його президентський термін запам'ятався складними викликами як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Він активно підтримував права людини та екологічні ініціативи, а також був посередником під час підписання мирних угод у Кемп-Девіді між Ізраїлем та Єгиптом у 1978 році, за що отримав Нобелівську премію миру в 2002 році.
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