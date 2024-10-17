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Столетний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис

Столетний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 21:19  •  2594 просмотра

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Джимми Картер, 100-летний бывший президент США, досрочно проголосовал по почте на выборах. Он отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Старейший бывший американский президент Джимми Картер досрочно проголосовал на выборах и отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом  сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Столетний Картер, который с февраля 2023 года находится в домашнем госпитале, проголосовал по почте.

Его внук Джейсон сообщил, что бюллетень дедушки передали в местный суд. По словам семьи экс-президента, он больше всего стремился отдать голос за вице-президента Камалу Харрис.

В штате Джорджия, где проживает бывший президент США, накануне начался период личного досрочного голосования.

Справочно

Джимми Картер - 39-й президент США, занимавший должность с 1977 по 1981 год. До президентства Картер служил в ВМС США, занимался фермерством и был губернатором штата Джорджия.

Его президентский срок запомнился сложными вызовами как во внутренней, так и во внешней политике. Он активно поддерживал права человека и экологические инициативы, а также был посредником при подписании мирных соглашений в Кэмп-Дэвиде между Израилем и Египтом в 1978 году, за что получил Нобелевскую премию мира в 2002 году.

Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах15 октября 2024, 09:06 • 11486 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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