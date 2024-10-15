Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах

Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат от Республиканской партии на грядущих президентских выборах в США Дональд Трамп имеет «небольшое преимущество» над вице-президентом страны и кандидатом от демократов Камалой Харрис среди избирателей, голосующих досрочно в колеблющихся штатах, по данным нового опроса, на который ссылается The Hill, пишет УНН.

Детали

Опрос Harvard CAPS/Harris показал, что 48 процентов избирателей, которые заявили, что проголосуют досрочно в «шатких» штатах, выбрали Трампа, в то время как 47 процентов поддержали Харрис. Еще 5 процентов респондентов заявили, что выбрали другой вариант, или еще не голосовали.

«Стратегия Трампа в колеблющихся штатах окупается», - сказал Марк Пенн, содиректор опроса. Среди всех избирателей в ключевых штатах Трамп поднялся на 2 пункта, с 48 процентами поддержки против 46 процентов Харрис, показывает опрос.

Однако Харрис, как указано, резко вырывается вперед на 8 пунктов среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, по всей стране с 51 процентом поддержки против 43 процентов поддержки Трампа. По всем направлениям 45 процентов избирателей сообщили, что будут голосовать досрочно, по сравнению с 50 процентами, которые планируют проголосовать в день выборов.

Небольшая горстка колеблющихся штатов будет иметь ключевое значение для определения того, кто получит кресло в Овальном кабинете этой осенью, на фоне того, как Харрис и Трамп выходят на финишную прямую напряженной гонки, а до дня выборов осталось меньше месяца, отмечает издание.

Опросы показали, что соперники в гонке за Белый дом застряли в узкой гонке в Мичигане, Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и других местах, пишет издание.

В общенациональном масштабе совокупность опросов, составленных The Hill/Decision Desk HQ, показывает, что вице-президент опережает своего соперника из Республиканской партии на 3 пункта, с примерно 50% поддержки против 47% Трампа. Новый опрос Harvard CAPS/Harris показывает, что гонка еще более напряженная, поскольку Харрис опережает бывшего президента лишь на один пункт среди зарегистрированных избирателей в целом, указывает издание.

Накануне выборов в США: небольшой перевес Харрис в опросах начинает шататься, Трамп сравнялся

Справочно

Опрос Harvard/Harris, проведенный 11-13 октября, включал 3145 зарегистрированных избирателей, включая 2596 потенциальных избирателей и 898 избирателей из колеблющихся штатов. Погрешность для всей выборки составляла плюс-минус 1,8 процентных пункта.