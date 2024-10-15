Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах

ukenru
Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  52251 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  109353 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  118517 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  133124 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  138232 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140127 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158008 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176855 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182865 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193559 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

  •  104132 просмотра
Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

  •  17281 просмотра
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

  •  101070 просмотра
Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

  •  48149 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  110817 просмотра
публикации
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  109353 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  119286 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  122212 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  123230 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  123763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  110817 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  118646 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  105099 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  105669 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  105298 просмотра
Актуальное
Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах

Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:06  •  2139 просмотра

Read in English

Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в «шатких» штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.

Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат от Республиканской партии на грядущих президентских выборах в США Дональд Трамп имеет «небольшое преимущество» над вице-президентом страны и кандидатом от демократов Камалой Харрис среди избирателей, голосующих досрочно в колеблющихся штатах, по данным нового опроса, на который ссылается The Hill, пишет УНН.

Детали

Опрос Harvard CAPS/Harris показал, что 48 процентов избирателей, которые заявили, что проголосуют досрочно в «шатких» штатах, выбрали Трампа, в то время как 47 процентов поддержали Харрис. Еще 5 процентов респондентов заявили, что выбрали другой вариант, или еще не голосовали.

«Стратегия Трампа в колеблющихся штатах окупается», - сказал Марк Пенн, содиректор опроса. Среди всех избирателей в ключевых штатах Трамп поднялся на 2 пункта, с 48 процентами поддержки против 46 процентов Харрис, показывает опрос.

Однако Харрис, как указано, резко вырывается вперед на 8 пунктов среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, по всей стране с 51 процентом поддержки против 43 процентов поддержки Трампа. По всем направлениям 45 процентов избирателей сообщили, что будут голосовать досрочно, по сравнению с 50 процентами, которые планируют проголосовать в день выборов.

Небольшая горстка колеблющихся штатов будет иметь ключевое значение для определения того, кто получит кресло в Овальном кабинете этой осенью, на фоне того, как Харрис и Трамп выходят на финишную прямую напряженной гонки, а до дня выборов осталось меньше месяца, отмечает издание.

Опросы показали, что соперники в гонке за Белый дом застряли в узкой гонке в Мичигане, Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и других местах, пишет издание.

В общенациональном масштабе совокупность опросов, составленных The Hill/Decision Desk HQ, показывает, что вице-президент опережает своего соперника из Республиканской партии на 3 пункта, с примерно 50% поддержки против 47% Трампа. Новый опрос Harvard CAPS/Harris показывает, что гонка еще более напряженная, поскольку Харрис опережает бывшего президента лишь на один пункт среди зарегистрированных избирателей в целом, указывает издание.

Накануне выборов в США: небольшой перевес Харрис в опросах начинает шататься, Трамп сравнялся10 сентября 2024, 14:47 • 14605 просмотров

Справочно

Опрос Harvard/Harris, проведенный 11-13 октября, включал 3145 зарегистрированных избирателей, включая 2596 потенциальных избирателей и 898 избирателей из колеблющихся штатов. Погрешность для всей выборки составляла плюс-минус 1,8 процентных пункта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
garvardskii-universitetГарвардский университет
pensilvaniyaПенсильвания
the-hill-hazetaХолм
belii-domБелый дом
michiganМичиган
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты