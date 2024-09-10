Накануне выборов в США: небольшой перевес Харрис в опросах начинает шататься, Трамп сравнялся

Дональд Трамп и Камала Харрис в последние недели избирательной кампании в США, соревнуются за ключевые голоса, - особенно в меняющихся штатах, а также в национальном опросе. По данным Pew Research Center, оба основных кандидата получили 49% поддержки в стране. Кампания Харрис понемногу теряет обороты после первоначальной эйфории.

Пишет УНН с ссылкой на The Hill и New York Times.

Детали

Харрис имеет худшие показатели во всех колеблющихся штатах, чем на предыдущей неделе. Ее отрыв от Трампа сокращается, а Трамп увеличивает свое преимущество в Северной Каролине, Аризоне и Флориде. Об этом свидетельствуют данные портала Silver Bulletin и New York Times.

Опрос Pew Research Center, обнародованный в понедельник, показывает, что оба основных кандидата получают 49% поддержки на национальном уровне, в то время как 2% респондентов заявили, что не будут голосовать ни за одного из кандидатов или выберут вариант «другое».

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Поддержка Харрис состоит из 29% тех, кто говорит, что «полностью» поддерживает ее, и 20% тех, кто «умеренно/близко» поддерживает ее. Трамп, тем временем, имеет более лояльную базу: 31% «решительно» поддерживают его, а 18% - «умеренно/ближе к этому», как показал опрос, пишет The Hill.

Респонденты одинаково уверены в своем решении:

Среди тех, кто выбрал Дональда Трампа, 91% уверены, что проголосуют за него;

Только 8% говорят, что есть шанс, что они могут изменить свое мнение.

Что касается Камалы Харрис. Среди тех, кто поддерживает кандидата от Демпартии, также - 91% уверены, что проголосуют за нее. Но 9 процентов говорят, что это может измениться.

Относительно возможных преимуществ кандидатов. В любом случае прогнозируемое преимущество Харрис, а также Трампа, во многих опросах все еще находится в пределах погрешности. Результаты могут отклоняться в сторону увеличения или уменьшения.

Дополнение

Также важно то, как Дональд Трамп и Камала Харрис показывают результаты в колеблющихся штатах (штаты, в которых иногда побеждали республиканцы, иногда демократы).

Интересно: избирательная кампания сосредоточена на этих штатах (это связано с мажоритарной системой выборов в США). Если кандидат получает наибольшее количество голосов в одном из подобных штатов, тогда этот кандидат получает все голоса избирателей в этом штате (за некоторыми исключениями).

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, согласно опросу CBC News, больше увлечены кампанией Харрис, чем республиканцы - кампанией Трампа. Разница составляет 11-14% в пользу Харрис.

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