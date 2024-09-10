Гарріс трохи випереджає Трампа за "фактором хвилювання" у 3 штатах - опитування
Київ • УНН
Опитування CBS News показує, що демократи в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині більше захоплені кампанією Гарріс, ніж республіканці - кампанією Трампа. Різниця становить 11-14% на користь Гарріс.
Згідно з новим опитуванням CBS News, демократи в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні більше схвильовані тим, що вони побачили від кампанії Камали Гарріс, ніж республіканці тим, що вони побачили від Трампа, передає УНН.
Деталі
Продовжується боротьба між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс в останні тижні виборчої кампанії в США, - обидва кандидати борються за ключові голоси, особливо в хитких штатах.
Доволі напружена боротьбу в трьох ключових штатах, де у вівторок відбудуться їхні перші дебати. За даними CBS News, Гарріс лідирує в кількох сферах. Одна з них - "фактор хвилювання".
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Згідно з новим опитуванням CBS News, демократи в Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині більш захоплені тим, що вони побачили в кампанії Гарріса останнім часом, ніж республіканці - тим, що вони побачили в кампанії Трампа.
В захваті від кампанії Гарріс:
У Мічигані - 89% демократів,
у Пенсильванії - 82%,
у Вісконсині - 87%.
Для порівняння, серед республіканців 78% сказали те ж саме про Трампа в Мічигані, 75% в Пенсильванії і 76% у Вісконсині.
Нагадаємо
УНН передавав, що штаби Трампа і Гарріс не можуть дійти згоди щодо відключення мікрофонів під час дебатів. Трамп наполягає на попередніх правилах, а команда Гарріс вимагає постійно ввімкнених мікрофонів.
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