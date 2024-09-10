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Гарріс трохи випереджає Трампа за "фактором хвилювання" у 3 штатах - опитування

Гарріс трохи випереджає Трампа за "фактором хвилювання" у 3 штатах - опитування

Київ • УНН

 • 11606 перегляди

Опитування CBS News показує, що демократи в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині більше захоплені кампанією Гарріс, ніж республіканці - кампанією Трампа. Різниця становить 11-14% на користь Гарріс.

Згідно з новим опитуванням CBS News, демократи в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні більше схвильовані тим, що вони побачили від кампанії Камали Гарріс, ніж республіканці тим, що вони побачили від Трампа, передає УНН.

Деталі

Продовжується боротьба між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс в останні тижні виборчої кампанії в США, - обидва кандидати борються за ключові голоси, особливо в хитких штатах.

Доволі напружена боротьбу в трьох ключових штатах, де у вівторок відбудуться їхні перші дебати. За даними CBS News, Гарріс лідирує в кількох сферах. Одна з них - "фактор хвилювання".

Білий дім закликав путіна припинити говорити про вибори в США05.09.24, 22:10 • 26730 переглядiв

Згідно з новим опитуванням CBS News, демократи в Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині більш захоплені тим, що вони побачили в кампанії Гарріса останнім часом, ніж республіканці - тим, що вони побачили в кампанії Трампа.

В захваті від кампанії Гарріс:

У Мічигані - 89% демократів,

у Пенсильванії - 82%,

у Вісконсині - 87%.

Для порівняння, серед республіканців 78% сказали те ж саме про Трампа в Мічигані, 75% в Пенсильванії і 76% у Вісконсині.

Нагадаємо

УНН передавав, що штаби Трампа і Гарріс не можуть дійти згоди щодо відключення мікрофонів під час дебатів. Трамп наполягає на попередніх правилах, а команда Гарріс вимагає постійно ввімкнених мікрофонів.

США звинувачує кремль у медіа операціях, метою яких є "посилення внутрішніх розбіжностей" в Сполучених Штатах 05.09.24, 13:12 • 12594 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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