Білий дім закликав путіна припинити говорити про вибори в США

Білий дім закликав президента росії путіна не коментувати американські вибори і не втручатися в них. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час аудіобрифінгу, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Коментуючи на прохання журналістів слова путіна, що він нібито підтримує на виборах президента США кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, Кірбі відповів: "путін повинен перестати говорити про наші вибори. Крапка. Він не повинен нікому надавати перевагу - тому чи іншому. Єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, - це американський народ. Тож ми були б дуже вдячні, якби пан путін "А" - припинив говорити про наші вибори, і "Б" - припинив у них втручатися".

У четвер, 9 вересня, під час Східного економічного форуму в російському Владивостоку путін під оплески та сміх ведучої і присутніх заявив, що підтримує Гарріс: "Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був чинний президент Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував своїм прихильникам підтримати Гарріс. І ми теж так зробимо, будемо її підтримувати..."

Крім того, путін додав, що Гарріс "виразно і заразливо сміється", що свідчить про те, що "в неї все добре".

"Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то можливо вона утримається від цього", - сказав путін.

Як повідомляв Голос Америки, в середу адміністрація Байдена звинуватила росію в широкомасштабних спробах вплинути на президентські вибори в США, зокрема шляхом поширення дезінформації та залучення американських впливових осіб, які, часом цього не розуміючи, поширюють пропаганду з російських державних ЗМІ.

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