Белый дом призвал путина прекратить говорить о выборах в США

Белый дом призвал президента россиипрутина не комментировать американские выборы и не вмешиваться в них. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время аудиобрифинга, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Комментируя по просьбе журналистов слова путина, что он якобы поддерживает на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, Кирби ответил: "путин должен перестать говорить о наших выборах. Точка. Он не должен никому отдавать предпочтение - тому или иному. Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, - это американский народ. Поэтому мы были бы очень благодарны, если бы господин путин "А" - прекратил говорить о наших выборах, и "Б" - прекратил в них вмешиваться".

В четверг, 9 сентября, во время Восточного экономического форума в российском Владивостоке путин под аплодисменты и смех ведущей и присутствующих заявил, что поддерживает Харрис: "Нашим фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал своим сторонникам поддержать Харрис. И мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать..."

Кроме того, путин добавил, что Харрис "выразительно и заразительно смеется", что свидетельствует о том, что "у нее все хорошо".

"Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении россии, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Харрис все хорошо, то возможно она воздержится от этого", - сказал путин.

Как сообщал Голос Америки, в среду администрация Байдена обвинила россию в широкомасштабных попытках повлиять на президентские выборы в США, в частности путем распространения дезинформации и привлечения американских влиятельных лиц, которые, порой этого не понимая, распространяют пропаганду из российских государственных СМИ.

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