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США звинувачує кремль у медіа операціях, метою яких є "посилення внутрішніх розбіжностей" в Сполучених Штатах

США звинувачує кремль у медіа операціях, метою яких є "посилення внутрішніх розбіжностей" в Сполучених Штатах

Київ • УНН

 • 12594 перегляди

Двом росіянам з RT висунули звинувачення у США за фінансування пропагандистського контенту на $10 млн. Метою було посилення внутрішніх розбіжностей в США та послаблення опозиції російським інтересам.

Двом співробітникам телеканалу RT американські суди висунули звинувачення в трансляції контенту, спрямованого на розкол Сполучених Штатів.

Пише УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

За два місяці до листопадових президентських виборів уряд США активізує свої зусилля з нейтралізації російських дезінформаційних операцій у Сполучених Штатах.

У Південному окрузі Нью-Йорка оприлюднено обвинувальний акт стосовно двох громадян росії, які працювали на новинну мережу, контрольовану урядом владіміра путіна.

Вказується, що фігуранти спрямували мільйони доларів в американську медіакомпанію, яка платила впливовим праворадикалам за відеоролики, що просували вигідні Кремлю наративи.

Двом громадянам Росії, 31-річному Костянтину Калашникову та 27-річній Олені Афанасьєвій, у Нью-Йорку висунули звинувачення ... За даними судів, які мають доступ до їхніх комунікацій, ці двоє співробітників каналу Russia Today (RT, пропагандистського інструменту режиму за кордоном) організували з Москви, за допомогою псевдонімів і підставних компаній, хитру схему фінансування на суму 10 мільйонів доларів (9 мільйонів євро) для трансляції контенту в Сполучених Штатах

– інформує видання.

Для цього вони уклали угоду з платформою, розташованою в Теннессі, яка отримувала регулярні перекази (загалом 30 у період з жовтня 2023 року по серпень 2024 року), зокрема з Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.

Багато відео, опублікованих U.S. Company-1, містять коментарі про події та проблеми в Сполучених Штатах, такі як імміграція, інфляція та інші теми, пов’язані з внутрішньою та зовнішньою політикою.. Хоча погляди, висловлені у відеороликах, неоднакові, тематика та зміст відеозаписів часто узгоджуються з інтересами уряду Росії посилити внутрішні розбіжності США, щоб послабити опозицію США основним інтересам уряду Росії, таким як її в Україні триває війна

– йдеться в обвинувальному висновку.

"росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини": посол США відреагувала на авіаудар по Харкову 30.08.24, 20:34 • 32050 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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