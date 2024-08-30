"росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини": посол США відреагувала на авіаудар по Харкову
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила авіаудар РФ по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинули та постраждали десятки людей, включаючи дітей.
росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні. Про це заявила пані-посол США в Україні Бріджит Брінк на тлі сьогоднішнього авіаудару рф по Харкову, передає УНН.
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Брінк розповіла, що сьогодні вдень росія завдала удару керованою авіабомбою по житловому будинку в Харкові, в результаті чого загинули кілька людей, багато отримали поранення, в тому числі й діти.
Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини
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Вдень, 30 серпня, завдали удар по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок інциденту є десятки поранених, ще декілька людей загинули.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай у тяжкому стані.
Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей30.08.24, 19:58 • 23103 перегляди