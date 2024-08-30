Є постраждалі з ампутаціями: кількість травмованих у Харкові зросла до 38

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Внаслідок обстрілу Харкова 38 осіб отримали поранення, 20 з них у тяжкому стані. Кількість загиблих зросла до п'яти, є ризик руйнування будинку, де відбулося влучання.

20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Відомо, що було 5 ударів, 5 керованих авіабомб. У нас 38 осіб, які отримали поранення... серед них 20 осіб у тяжкому або вкрай тяжкому стані. Лікарі боряться за їх життя", - повідомив Синєгубов.

За словами голови ОВА, є постраждалі з ампутаціями.

Один із поранених помер у медичному закладі.

"На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі", - додав Синєгубов.

У Харкові кількість загиблих через удар рф зросла до пʼяти30.08.24, 17:26 • 23700 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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