Есть пострадавшие с ампутациями: количество травмированных в Харькове возросло до 38

20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Известно, что было 5 ударов, 5 управляемых авиабомб. У нас 38 человек, которые получили ранения... среди них 20 человек в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь", - сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, есть пострадавшие с ампутациями.

Один из раненых скончался в медицинском учреждении.

"На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме", - добавил Синегубов.

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