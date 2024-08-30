Есть пострадавшие с ампутациями: количество травмированных в Харькове возросло до 38
Киев • УНН
В результате обстрела Харькова 38 человек получили ранения, 20 из них в тяжелом состоянии. Количество погибших возросло до пяти, есть риск разрушения дома, где произошло попадание.
20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Известно, что было 5 ударов, 5 управляемых авиабомб. У нас 38 человек, которые получили ранения... среди них 20 человек в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь", - сообщил Синегубов.
По словам главы ОВА, есть пострадавшие с ампутациями.
Один из раненых скончался в медицинском учреждении.
"На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме", - добавил Синегубов.
У Харкові кількість загиблих через удар рф зросла до пʼяти30 августа 2024, 14:26 • 16756 просмотров