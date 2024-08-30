У Харкові вже 28 поранених внаслідок ворожих ударів - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів Харкова постраждало 28 осіб. Медичні бригади продовжують надавати допомогу на місцях влучань.
Внаслідок ворожих ударів по Харкову відомо вже про 28 постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань
Удар по багатоповерхівці у Харкові: вже відомо про трьох загиблих30.08.24, 16:10 • 17572 перегляди