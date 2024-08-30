Удар по багатоповерхівці у Харкові: вже відомо про трьох загиблих
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова загинули 3 людини. Раніше повідомлялося про загибель дитини на дитячому майданчику в Немишлянському районі.
Кількість загиблих через удар по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова зросла до трьох, повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі", - написав Терехов.
Раніше мер повідомляв, що через удар рф у Харкові на дитячому майданчику у Немишлянському районі загинула дитина. Ще щонайменше троє людей у цьому районі поранені.