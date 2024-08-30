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У Харкові рф вбила дитину на майданчику, є ще загиблі. Щонайменше троє постраждалих

Київ • УНН

 • 18956 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову загинула дитина на дитячому майданчику в Немишлянському районі. Щонайменше троє поранених у цьому районі, ще двоє загиблих в Індустріальному районі.

Через удар рф у Харкові на дитячому майданчику у Немишлянському районі  загинула  дитина. Ще щонайменше троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі вже двоє загиблих. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН

У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих

- написав Терехов. 

Ворожа атака КАБАми: у Харкові ворог поцілив у 12-поверхівку, є руйнування30.08.24, 15:56 • 17614 переглядiв

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