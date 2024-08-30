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Ворожа атака КАБАми: у Харкові ворог поцілив у 12-поверхівку, є руйнування

Київ • УНН

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У результаті ворожого удару по Харкову постраждала 12-поверхова житлова будівля в Індустріальному районі. Є часткове руйнування та пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.

У Харкові у результаті ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку, є часткове руйнування та пожежа. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, інформація щодо постраждалих там уточнюється, передає УНН.

"За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється", - повідомив міський голова.

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За його словами, є попередня інформація про удар по Немишлянському району.

"У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - резюмував Терехов.

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