Удар рф по Харкову: пошкоджена освітня установа - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок одного з ворожих ударів по Харкову пошкоджено освітню установу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок одного із сььогоднішніх ворожих ударів по Харкову пошкодження зазначала освітня установа, передає УНН із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
"Один із ударів пошкодив освітню установу у Харкові", - написав Сигєгубов.
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