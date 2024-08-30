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У Харкові та Чугуєві зафіксовані влучання. Є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 20020 перегляди

У Харкові та Чугуєві зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає, але в частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів.

Попередньо, армія рф завдала удари по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. Наразі інформації про постраждалих немає. У частині районів Харкова після вибухів зникло світло, передає УНН із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та "Суспільне". 

За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину - без постраждалих

- написав Синєгубов.

Як повідомляє "Суспільне" у частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів. 

Харків під ударом ворожих КАБів: у місті пролунали вибухи30.08.24, 15:22 • 21465 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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