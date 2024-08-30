Харків під ударом ворожих КАБів: у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано серію вибухів внаслідок атаки російських керованих авіабомб. Міський голова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними через загрозу подальших ударів.
У Харкові пролунали вибухи, місто під ударом ворожих КАБів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!" - повідомив Терехов.
За даними місцевих ЗМІ, у місті пролунала вже низка вибухів.
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