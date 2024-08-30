Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы
Киев • УНН
В Харькове зафиксирована серия взрывов в результате атаки российских управляемых авиабомб. Городской голова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными из-за угрозы дальнейших ударов.
В Харькове прогремели взрывы, город под ударом вражеских УАБов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Харьков под ударом вражеских УАБов. Будьте осторожны!" - сообщил Терехов.
По данным местных СМИ, в городе прогремел уже ряд взрывов.
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