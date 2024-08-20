Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

В Харьковской области российские войска не прекращают обстрелы Купянска, с ранением в больницу госпитализирована мирная жительница, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

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Следствием установлено, что 20 августа около 10:00 российская армия снова обстреляла город Купянск.

«Ранения получила женщина в возрасте 59 лет, она госпитализирована в больницу. В городе повреждены частные дома», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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