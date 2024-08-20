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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине рф осуществила целенаправленную атаку FPV-дронами по гражданским автомобилям: есть погибший и пострадавшие

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 08:49  •  12764 просмотра

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В Казачьей Лопани российские войска целенаправленно ударили FPV-дронами по гражданским автомобилям. Погиб 64-летний местный житель, есть раненые, среди пострадавших - работники Дергачевского городского совета.

Сегодня утром российские войска целенаправленно ударили FPV-дронами по гражданским автомобилям в Казачьей Лопани Харьковской области. Погиб местный житель, есть раненый.  Также пострадали работники Дергачевского городского совета. Об этом во вторник сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН

«российские войска осуществили целенаправленную атаку FPV-дронами по гражданским автомобилям», - написал Задоренко. 

По словам главы МВА, оккупанты ударили по  Казачьей Лопани  около 10:50 утра. 

64-летний местный житель получил тяжелые ранения, спасти его жизнь не удалось. 

Еще один житель Казачьей Лопани получил легкие ранения. Также пострадали работники Дергачевского городского совета, которые на месте оказывали помощь раненым. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Армія рф вночі та вранці вдарила по Харківщині, за добу через обстріли 4 постраждалих 20 августа 2024, 06:23 • 17243 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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