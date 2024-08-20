На Харьковщине рф осуществила целенаправленную атаку FPV-дронами по гражданским автомобилям: есть погибший и пострадавшие

Сегодня утром российские войска целенаправленно ударили FPV-дронами по гражданским автомобилям в Казачьей Лопани Харьковской области. Погиб местный житель, есть раненый. Также пострадали работники Дергачевского городского совета. Об этом во вторник сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

«российские войска осуществили целенаправленную атаку FPV-дронами по гражданским автомобилям», - написал Задоренко.

По словам главы МВА, оккупанты ударили по Казачьей Лопани около 10:50 утра.

64-летний местный житель получил тяжелые ранения, спасти его жизнь не удалось.

Еще один житель Казачьей Лопани получил легкие ранения. Также пострадали работники Дергачевского городского совета, которые на месте оказывали помощь раненым. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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