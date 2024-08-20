Армия рф ночью и утром ударила по Харьковщине, за сутки из-за обстрелов 4 пострадавших

Сегодня утром российские войска ударили по Купянск-Узловому Харьковской области. Кроме того, ночью обстреляли пгт Боровая, в результате чего повреждены жилые дома. Из-за вражеских атак в области за прошедшие сутки пострадали четыре человека. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил две ракеты Х-38, три КАБа, один FPV-дрон", - написал Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировались:

20 августа 06:00 враг нанес удар по Купянск-Узловому. Информация о повреждениях и пострадавших лицах пока уточняются.

20 августа 01:50 Изюмский р-н, Боровская ТГ, пгт Боровая. В результате обстрела повреждены три частных жилых дома.

23:30 м. Купянск. В результате вражеского обстрела пострадал 47-летний мужчина.

19:15 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел камыш на площади 2Га.

17:10 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горел жилой дом.

17:00 м. Купянск. В результате обстрела повреждены дом и автомобиль.

16:40 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела повреждены два дома. Пострадали мужчина и женщина в возрасте 54 лет.

14:15 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Нижнее Соленое. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 1500 м.кв.

13:10 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Андреевка. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

12:29 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горел дом.

10:30 Купянский район, с. Новоосиново. В результате обстрела пострадала женщина 78 лет.

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