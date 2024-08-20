На Тернопольщине после ночной тревоги сообщили о пожаре, проводят замеры качества воздуха

В Тернопольской области ночью во время воздушной тревоги произошел пожар. На месте работают спасатели и полиция, проводятся замеры качества воздуха в Тернопольском районе, сообщили в Тернопольской ОГА во вторник, пишет УНН.

Детали

«О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают сотрудники службы ГСЧС и полиции», - сообщили в ОВА в Telegram.

Рекомендуем при планировании дня без надобности не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора. В Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха - отметили в Тернопольской ОВА.

Детали обещают на брифинге в 9 часов.