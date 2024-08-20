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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Тернопольщине после ночной тревоги сообщили о пожаре, проводят замеры качества воздуха

На Тернопольщине после ночной тревоги сообщили о пожаре, проводят замеры качества воздуха

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 05:09  •  5410 просмотра

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Ночью во время воздушной тревоги в Тернопольской области произошел пожар. На месте работают спасатели и полиция, проводятся замеры качества воздуха, детали сообщат на брифинге.

В Тернопольской области ночью во время воздушной тревоги произошел пожар. На месте работают спасатели и полиция, проводятся замеры качества воздуха в Тернопольском районе, сообщили в Тернопольской ОГА во вторник, пишет УНН.

Детали

«О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают сотрудники службы ГСЧС и полиции», - сообщили в ОВА в Telegram.

Рекомендуем при планировании дня без надобности не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора. В Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха

- отметили в Тернопольской ОВА.

Детали обещают на брифинге в 9 часов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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