В Хмельницкой области слышны взрывы, ВСУ предупреждали о вражеских дронах
Киев • УНН
В Хмельницкой области зафиксированы звуки взрывов. Воздушные Силы Украины ранее предупреждали о наличии вражеских беспилотников в северной части региона.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы предупреждали о вражеских БпЛА в северной части Хмельницкой области.
Воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и северных областях Украины.
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