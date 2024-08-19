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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 20:41  •  14713 просмотра

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В Киевской области слышны взрывы и работают силы противовоздушной обороны. Военная администрация призывает соблюдать информационную тишину и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киевской области слышны взрывы, в регионе работают силы ПВО. Об этом сообщили в Киевской военной администрации, передает УНН.

Детали

«Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - говорится в сообщении.

Армія РФ атакувала Київ ударними дронами, в області працювала ППО19 августа 2024, 00:22 • 112897 просмотров

Лилия Подоляк

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