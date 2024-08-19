На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы
Киев • УНН
В Киевской области слышны взрывы и работают силы противовоздушной обороны. Военная администрация призывает соблюдать информационную тишину и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киевской области слышны взрывы, в регионе работают силы ПВО. Об этом сообщили в Киевской военной администрации, передает УНН.
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«Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - говорится в сообщении.
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