Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО
Киев • УНН
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Киев дронами. В пригороде активизирована противовоздушная оборона, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, призвав не игнорировать сигналы тревоги.
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Киев беспилотниками, в пригороде была активизирована противовоздушная оборона, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
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«Угроза ударных БпЛА для Киева! В Киевский области, недалеко от столицы уже работают силы и средства ПВО!», - написал он в телеграм-канале.
Попко также призвал граждан не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
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