ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы
Киев • УНН
В Киевской области работает противовоздушная оборона, слышны взрывы. Киевская военная администрация призывает жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киевской области раздаются взрывы, работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской военной администрации, передает УНН.
Детали
«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» - информирует Сергей Попко, начальник КГВА.
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