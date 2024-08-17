Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Об успешном перехвате сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, поблагодарив военных ПвК "Восток".
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
«Вражеский беспилотник сбили в области наши защитники неба! Спасибо нашим военным из ПвК «Восток»!» - сообщил Лукашук.
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