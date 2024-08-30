В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

Предварительно, армия рф нанесла удары по гражданской инфраструктуре в городе Харьков и Чугуев. Сейчас информации о пострадавших нет. В части районов Харькова после взрывов исчез свет, передает УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и «Суспільне».

По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в городе Харьков и Чугуев. На эту минуту - без пострадавших - написал Синегубов.

Как сообщает «Суспільне» в части районов Харькова пропал свет после серии взрывов.

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