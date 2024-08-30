Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА
Киев • УНН
В результате одного из вражеских ударов по Харькову повреждено образовательное учреждение. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате одного из сегодняшних вражеских ударов по Харькову повреждения получило образовательное учреждение, передает УНН со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова.
«Один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове», - написал Сигегубов.
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