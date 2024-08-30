Вражеская атака управляемыми авиабомбами: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения

В Харькове в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку, есть частичное разрушение и пожар. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, информация о пострадавших там уточняется, передает УНН.

"По предварительной информации в Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется", - сообщил городской голова.

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По его словам, есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.

"В центре, вроде, обошлось без жертв, но обследование места попадания УАБа обследуется", - резюмировал Терехов.

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