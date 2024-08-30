Вражеская атака управляемыми авиабомбами: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Харькову пострадало 12-этажное жилое здание в Индустриальном районе. Есть частичное разрушение и пожар, информация о пострадавших уточняется.
В Харькове в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку, есть частичное разрушение и пожар. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, информация о пострадавших там уточняется, передает УНН.
"По предварительной информации в Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется", - сообщил городской голова.
Удар рф по Харкову: пошкоджена освітня установа - ОВА 30 августа 2024, 12:49 • 11597 просмотров
По его словам, есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.
"В центре, вроде, обошлось без жертв, но обследование места попадания УАБа обследуется", - резюмировал Терехов.
Харків під ударом ворожих КАБів: у місті пролунали вибухи30 августа 2024, 12:22 • 16933 просмотра