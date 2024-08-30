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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове рф убила ребенка на площадке, есть еще погибшие. По меньшей мере трое пострадавших

В Харькове рф убила ребенка на площадке, есть еще погибшие. По меньшей мере трое пострадавших

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 12:58  •  13062 просмотра

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В результате российского удара по Харькову погиб ребенок на детской площадке в Немышлянском районе. По меньшей мере трое раненых в этом районе, еще двое погибших в Индустриальном районе.

Из-за удара рф в Харькове на детской площадке в Немышлянском районе  погиб  ребенок. Еще по меньшей мере три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе уже двое погибших. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН

В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших

- написал Терехов. 

Ворожа атака КАБАми: у Харкові ворог поцілив у 12-поверхівку, є руйнування30 августа 2024, 12:56 • 11951 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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