В Харькове рф убила ребенка на площадке, есть еще погибшие. По меньшей мере трое пострадавших
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову погиб ребенок на детской площадке в Немышлянском районе. По меньшей мере трое раненых в этом районе, еще двое погибших в Индустриальном районе.
Из-за удара рф в Харькове на детской площадке в Немышлянском районе погиб ребенок. Еще по меньшей мере три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе уже двое погибших. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших
Ворожа атака КАБАми: у Харкові ворог поцілив у 12-поверхівку, є руйнування30 августа 2024, 12:56 • 11951 просмотр