Удар по многоэтажке в Харькове: уже известно о трех погибших
Киев • УНН
В результате российского удара по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова погибли 3 человека. Ранее сообщалось о гибели ребенка на детской площадке в Немышлянском районе.
Количество погибших из-за удара по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова возросло до трех, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе", - написал Терехов.
Ранее мэр сообщал, что из-за удара рф в Харькове на детской площадке в Немышлянском районе погиб ребенок. Еще по меньшей мере три человека в этом районе ранены.