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Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей

Київ • УНН

 • 23103 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 59 осіб, серед яких 9 дітей. Шість людей загинули, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

У результаті удару рф по Харкову відомо про 59 постраждалих — серед них 9 дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Станом на зараз маємо інформацію шодо 59 постраждалих — серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень. Шість людей загинули", - повідомив голова ОВА.

Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди30.08.24, 18:35 • 22400 переглядiв

Нагадаємо

Близько 15:15 збройні сили рф завдали масовані удари по Харкову.

Пряме влучання зафіксовано у дванадцятиповерховий житловий будинок в Індустріальному районі міста Харкова. Сталась пожежа, ліквідація якої триває.

У Київському районі пошкоджено гаражі, навчальний заклад. У Слобідському районі пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, удари по місту були завдані керованими авіаційними бомбами з н.п. дубове бєлгородської області рф з літаків СУ-34.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергових терористичних атак рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна

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