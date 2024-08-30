Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 59, среди них 9 детей

В результате удара рф по Харькову известно о 59 пострадавших - среди них 9 детей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

«По состоянию на сейчас имеем информацию о 59 пострадавших - среди них 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы. Шесть человек погибли», - сообщил председатель ОГА.

Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди

Напомним,

Около 15:15 вооруженные силы рф нанесли массированные удары по Харькову.

Прямое попадание зафиксировано в двенадцатиэтажный жилой дом в Индустриальном районе города Харькова. Произошел пожар, ликвидация которого продолжается.

В Киевском районе повреждены гаражи, учебное заведение. В Слободском районе повреждены жилые дома.

По предварительным данным, удары по городу были нанесены управляемыми авиационными бомбами из н.п. Дубовое Белгородской области рф с самолетов СУ-34.

Прокуроры и следователи полиции работают на месте очередных террористических атак рф.