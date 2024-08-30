Удар по многоэтажке в Харькове: возможно, под завалами еще есть люди

В результате удара по многоэтажке Харькова пострадали 38 человек. Под завалами, возможно, могут быть люди. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

Сегодня около 15:20 российские военные с применением самолета Су-34 из населенного пункта Дубовое Белгородской области рф осуществили массированный обстрел Харькова. В этом случае они применили управляемые авиационные бомбы, а именно ФАБ с УМПК. Именно эти 5 управляемых авиационных бомб попали в четырех районах: Киевском, Слободском, Немышлянском и Индустриальном. Все эти 5 авиационных бомб попали в гражданские объекты, два из которых - попали на открытую местность двух парков отдыха, где в то время было много гражданских - сказал Фильчаков.

Он отметил, что в настоящее время известно о 4 погибших и 38 раненых.

Сейчас еще идут поисково-спасательные работы, возможно, под завалами еще есть люди - добавил Фильчаков.

Также под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

В результате атаки российских войск на Харьков количество погибших увеличилось до пяти человек. В результате обстрела Харькова 38 человек получили ранения, 20 из них в тяжелом состоянии. Количество погибших возросло до пяти, есть риск разрушения дома, где произошло попадание.