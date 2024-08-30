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Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди

Київ • УНН

 • 22400 перегляди

Російські військові завдали масованого авіаудару по Харкову, влучивши у цивільні об'єкти. Внаслідок атаки 5 людей загинули, 38 поранені, можливо, під завалами ще є люди.

Внаслідок удару по багатоповерхівці Харкова постраждало 38 осіб. Під завалами, можливо, можуть бути люди. Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

Сьогодні близько 15:20 російські військові із застосуванням літака Су-34 з населеного пункту дубове бєлгородської області рф здійснили масований обстріл Харкова. В цьому випадку вони застосували керовані авіаційні бомби, а саме ФАБ з УМПК. Саме ці 5 керованих авіаційних бомб влучили у чотирьох районах: Київському, Слобідському, Немишлянському та Індустріальному. Всі ці 5 авіаційних бомб влучили в цивільні об’єкти, два з яких - влучили на відкриту місцевість двох парків відпочинку, де на той час було багато цивільних

- сказав Фільчаков.

Він зазначив, що на даний час відомо про 4 загиблих і 38 поранених.

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Зараз ще йдуть пошуково-рятувальні роботи, можливо, під завалами ще є люди

- додав Фільчаков.
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Також за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських військ на Харків кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб. Внаслідок обстрілу Харкова 38 осіб отримали поранення, 20 з них у тяжкому стані. Кількість загиблих зросла до п'яти, є ризик руйнування будинку, де відбулося влучання.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна

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