Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди

Внаслідок удару по багатоповерхівці Харкова постраждало 38 осіб. Під завалами, можливо, можуть бути люди. Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

Сьогодні близько 15:20 російські військові із застосуванням літака Су-34 з населеного пункту дубове бєлгородської області рф здійснили масований обстріл Харкова. В цьому випадку вони застосували керовані авіаційні бомби, а саме ФАБ з УМПК. Саме ці 5 керованих авіаційних бомб влучили у чотирьох районах: Київському, Слобідському, Немишлянському та Індустріальному. Всі ці 5 авіаційних бомб влучили в цивільні об’єкти, два з яких - влучили на відкриту місцевість двох парків відпочинку, де на той час було багато цивільних