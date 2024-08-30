«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову
Киев • УНН
Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила авиаудар РФ по жилому дому в Харькове. В результате атаки погибли и пострадали десятки людей, включая детей.
россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, которые она совершила в Украине. Об этом заявила госпожа-посол США в Украине Бриджит Бринк на фоне сегодняшнего авиаудара рф по Харькову, передает УНН.
Детали
Бринк рассказала, что сегодня днем россия нанесла удар управляемой авиабомбой по жилому дому в Харькове, в результате чего погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети.
Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления
Напомним,
Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.
Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.
Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей30 августа 2024, 16:58 • 13928 просмотров