«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, которые она совершила в Украине. Об этом заявила госпожа-посол США в Украине Бриджит Бринк на фоне сегодняшнего авиаудара рф по Харькову, передает УНН.

Детали

Бринк рассказала, что сегодня днем россия нанесла удар управляемой авиабомбой по жилому дому в Харькове, в результате чего погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети.

Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления - заявила американский дипломат.

Напомним,

Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.

Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей