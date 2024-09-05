США обвиняет кремль в медиа операциях, цель которых усилить внутренние разногласия США

Двум сотрудникам телеканала RT американские суды выдвинули обвинения в трансляции контента, направленного на раскол Соединенных Штатов.

Пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

За два месяца до ноябрьских президентских выборов правительство США активизирует свои усилия по нейтрализации российских дезинформационных операций в Соединенных Штатах.

В Южном округе Нью-Йорка обнародован обвинительный акт в отношении двух граждан России, которые работали на новостную сеть, контролируемую правительством Владимира Путина.

Указывается, что фигуранты направили миллионы долларов в американскую медиакомпанию, которая платила влиятельным праворадикалам за видеоролики, продвигавшие выгодные Кремлю нарративы.

Двум гражданам России, 31-летнему Константину Калашникову и 27-летней Елене Афанасьевой, в Нью-Йорке предъявили обвинения ... По данным судов, имеющих доступ к их коммуникациям, эти двое сотрудников канала Russia Today (RT, пропагандистского инструмента режима за рубежом) организовали из Москвы, с помощью псевдонимов и подставных компаний, хитрую схему финансирования на сумму 10 миллионов долларов (9 миллионов евро) для трансляции контента в Соединенных Штатах - информирует издание.

Для этого они заключили соглашение с платформой, расположенной в Теннесси, которая получала регулярные переводы (всего 30 в период с октября 2023 года по август 2024 года), в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Многие видео, опубликованные U.S. Company-1, содержат комментарии о событиях и проблемах в Соединенных Штатах, таких как иммиграция, инфляция и другие темы, связанные с внутренней и внешней политикой. Хотя взгляды, выраженные в видеороликах, неодинаковы, тематика и содержание видеозаписей часто согласуются с интересами правительства России усилить внутренние разногласия в США, чтобы ослабить оппозицию США основным интересам правительства России, таким как ее в Украине продолжается война - говорится в обвинительном заключении.

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