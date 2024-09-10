Харрис немного опережает Трампа по «фактору волнения» в 3 штатах - опрос
Киев • УНН
Опрос CBS News показывает, что демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине больше увлечены кампанией Харрис, чем республиканцы - кампанией Трампа. Разница составляет 11-14% в пользу Харрис.
Согласно новому опросу CBS News, демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине больше взволнованы тем, что они увидели от кампании Камалы Харрис, чем республиканцы тем, что они увидели от Трампа, передает УНН.
Детали
Продолжается борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в последние недели избирательной кампании в США, - оба кандидата борются за ключевые голоса, особенно в шатких штатах.
Довольно напряженная борьба в трех ключевых штатах, где во вторник состоятся их первые дебаты. По данным CBS News, Харрис лидирует в нескольких сферах. Одна из них - «фактор волнения».
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Согласно новому опросу CBS News, демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине более восхищены тем, что они увидели в кампании Харриса в последнее время, чем республиканцы - тем, что они увидели в кампании Трампа.
В восторге от кампании Харрис:
В Мичигане - 89% демократов,
в Пенсильвании - 82%,
в Висконсине - 87%.
Для сравнения, среди республиканцев 78% сказали то же самое о Трампе в Мичигане, 75% в Пенсильвании и 76% в Висконсине.
Напомним,
УНН передавал, что штабы Трампа и Харрис не могут прийти к согласию относительно отключения микрофонов во время дебатов. Трамп настаивает на прежних правилах, а команда Харрис требует постоянно включенных микрофонов.
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