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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харрис немного опережает Трампа по «фактору волнения» в 3 штатах - опрос

Харрис немного опережает Трампа по «фактору волнения» в 3 штатах - опрос

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 09:51  •  2166 просмотра

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Опрос CBS News показывает, что демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине больше увлечены кампанией Харрис, чем республиканцы - кампанией Трампа. Разница составляет 11-14% в пользу Харрис.

Согласно новому опросу CBS News, демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине больше взволнованы тем, что они увидели от кампании Камалы Харрис, чем республиканцы тем, что они увидели от Трампа, передает УНН.

Детали

Продолжается борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в последние недели избирательной кампании в США, - оба кандидата борются за ключевые голоса, особенно в шатких штатах.

Довольно напряженная борьба в трех ключевых штатах, где во вторник состоятся их первые дебаты. По данным CBS News, Харрис лидирует в нескольких сферах. Одна из них - «фактор волнения».

Білий дім закликав путіна припинити говорити про вибори в США5 сентября 2024, 19:10 • 26431 просмотр

Согласно новому опросу CBS News, демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине более восхищены тем, что они увидели в кампании Харриса в последнее время, чем республиканцы - тем, что они увидели в кампании Трампа.

В восторге от кампании Харрис:

В Мичигане - 89% демократов,

в Пенсильвании - 82%,

в Висконсине - 87%.

Для сравнения, среди республиканцев 78% сказали то же самое о Трампе в Мичигане, 75% в Пенсильвании и 76% в Висконсине.

Напомним,

УНН передавал, что штабы Трампа и Харрис не могут прийти к согласию относительно отключения микрофонов во время дебатов. Трамп настаивает на прежних правилах, а команда Харрис требует постоянно включенных микрофонов.

США звинувачує кремль у медіа операціях, метою яких є "посилення внутрішніх розбіжностей" в Сполучених Штатах 5 сентября 2024, 10:12 • 12321 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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