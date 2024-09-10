Напередодні виборів у США: невелика перевага Гарріс в опитуваннях починає хитатися, Трамп зрівнявся

Дональд Трамп і Камала Гарріс в останні тижні виборчої кампанії в США, змагаються за ключові голоси, - особливо в мінливих штатах, а також у національному опитуванні. За даними Pew Research Center, обидва основні кандидати отримали 49% підтримки в країні. Кампанія Гарріс потроху втрачає оберти після початкової ейфорії.

Пише УНН зі посиланням на The Hill та New York Times.

Деталі

Гарріс має гірші показники у всіх штатах, що вагаються, ніж на попередньому тижні. Її відрив від Трампа скорочується, а Трамп збільшує свою перевагу в Північній Кароліні, Арізоні та Флориді. Про це свідчать дані порталу Silver Bulletin та New York Times.

Опитування Pew Research Center, оприлюднене в понеділок, показує, що обидва основні кандидати отримують 49% підтримки на національному рівні, в той час як 2% респондентів заявили, що не голосуватимуть за жодного з кандидатів або оберуть варіант "інше".

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Підтримка Гарріс складається з 29% тих, хто каже, що "повністю" підтримує її, і 20% тих, хто "помірковано/близько" підтримує її. Трамп, тим часом, має більш лояльну базу: 31% "рішуче" підтримують його, а 18% - "помірковано/ближче до цього", як показало опитування, пише The Hill.

Респонденти однаково впевнені у своєму рішенні:

Серед тих, хто вибрав Дональда Трампа, 91% впевнені, що проголосують за нього;

Лише 8% кажуть, що є шанс, що вони можуть змінити свою думку.

Щодо Камали Гарріс. Серед тих, хто підтримує кандидата від Демпартії, також - 91% впевнені, що проголосують за неї. Але 9 відсотків кажуть, що це може змінитися.

Щодо можливих переваг кандидатів. У будь-якому випадку прогнозована перевага Гарріс, а також Трампа, в багатьох опитуваннях все ще знаходиться в межах похибки. Результати можуть відхилятися в бік збільшення або зменшення.

Доповнення

Також важливим є те, як Дональд Трамп і Камала Гарріс показують результати в штатах, що коливаються (штати, в яких іноді перемагали республіканці, іноді демократи).

Цікаво: виборча кампанія зосереджена на цих штатах (це пов'язано з мажоритарною системою виборів у США). Якщо кандидат отримує найбільшу кількість голосів в одному з подібних штатів, тоді цей кандидат отримує всі голоси виборців у цьому штаті (за деякими винятками).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що демократи в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині, відповідно до опитування CBC News, більше захоплені кампанією Гарріс, ніж республіканці - кампанією Трампа. Різниця становить 11-14% на користь Гарріс.

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