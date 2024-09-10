Дебати Трампа і Гарріс: про що говоритимуть, коли і як зустрінуться кандидати на пост президента США

Колишній американський президент Дональд Трамп і чинний віцепрезидент США Камала Гарріс - проведуть теледебати після офіційного висування їхніх кандидатур на найвищу державну посаду від Республіканської та Демократичної партій. УНН розповідає, коли зустрінуться політики та як відбуватимуться дебати.

Дебати, організовані телекомпанією ABC, відбудуться у Філадельфії (штат Пенсильванія) і триватимуть 90 хвилин. Транслюватимуть зустріч усі найбільші телеканали країни. Дебати стартують о 21:00 за часом східного узбережжя США (4:00 за Києвом 11 вересня). У зустрічі передбачено дві перерви на рекламу. Ведучими виступлять журналісти ABC Девід М'юїр і Ліндсі Девіс.

Про кандидатів і рівень підтримки

Дональд Трамп був 45-м президентом США. У 2016 році випередив суперницю від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Обіймав посаду з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. Пішов із посади, поступившись кандидату-демократу Джо Байдену.

Республіканська партія висунула Трампа кандидатом у президенти на Національному з'їзді в Мілуокі (штат Вісконсин) 15 липня.

Незадовго до офіційного висунення експрезидент пережив замах. 13 липня під час передвиборчого мітингу в Батлері (штат Пенсільванія) 20-річний американець Томас Меттью Крукс відкрив стрілянину. Трамп дістав легке поранення - у нього було зачеплено вухо. Один із прихильників Трампа загинув.

Трампу 78-років і в разі перемоги на виборах він стане найстаршим президентом на момент інавгурації в історії США.

Гарріс вступила в президентські перегони як кандидатка на найвищу державну посаду після зняття чинного президента США Джо Байдена з виборів 21 липня. Вона стала першою темношкірою жінкою, яка претендує на посаду глави США. Їй 59 років, вона чинний віцепрезидент. Раніше обіймала посаду генерального прокурора Каліфорнії, пізніше була сенатором від цього штату.

На онлайн-голосуванні, проведеному Демократичною партією в серпні, її кандидатуру підтримали 99% партійних делегатів. 21 серпня на Національному з'їзді в Чикаго (штат Іллінойс) її було символічно висунуто кандидатом у президенти від демократів.

Хоча в якийсь момент після висунення кандидатури Гарріс вона незначно випереджала Трампа за рівнем підтримки, напередодні дебатів рейтинги кандидатів вирівнялися. Згідно з результатами останнього дослідження газети The New York Times і дослідницького інституту Siena College, Трампа готові підтримати 48% виборців, а Гарріс - 47% респондентів. Хоча Гарріс випереджає суперника у трьох ключових штатах - Вісконсін, Мічиган і Пенсильванія. У решті з семи ключових штатів - кандидати поки що набирають однакову кількість голосів.

Для Гарріс дебати можуть стати вирішальними, адже згідно з результатами згаданого опитування, 28% респондентів заявили, що сподіваються дізнатися про неї більше завдяки дебатам, тоді як про Трампа таку думку висловили лише 9% опитаних.

Як відбуватимуться дебати

Кандидати раніше не зустрічалися і навіть не спілкувалися телефоном. Однак обмінювалися випадами на адресу один одного заочно.

Трамп, відомий своєю епатажністю, кілька разів невтішно висловлювався про інтелектуальні здібності Гарріс.

"Поняття не має, що до біса вона робить", - якось сказав Трамп.

Нещодавно Трамп також заявив в ефірі Fox News, що він дозволив Байдену говорити на їхніх червневих дебатах, додавши: "Я дозволю їй говорити. Є ті, хто каже, що Байден розумніший за неї. Якщо це так, у нас проблема".

Гарріс у боргу не залишилася.

На національному з'їзді Демократичної партії минулого місяця, коли вона прийняла висунення від партії в президенти, Гарріс сказала: "Багато в чому Дональд Трамп - несерйозна людина".

Гарріс додала: "Але наслідки повернення Дональда Трампа в Білий дім дуже серйозні". Кандидат від демократів вважає, що в разі перемоги Трамп використовуватиме свою владу в особистих цілях, а не на благо США.

Правила проведення дебатів, які триватимуть 90 хвилин, будуть такими самими, як були під час червневого спілкування Трампа і Байдена. Мікрофон кожного кандидата буде вимкнений під час виступу його опонента. Кожен кандидат виступатиме по черзі, маючи дві хвилини на відповідь модераторів, дві хвилини на спростування відповідей опонента і ще хвилину на додаткові репліки та роз'яснення. Наприкінці у кожного кандидата буде по дві хвилини на заключне слово.

При собі кандидати не матимуть заготовлених тез, проте їм видадуть блокноти та ручки. Під час рекламних пауз їм заборонено спілкуватися між собою, а також із представниками своїх штабів. Глядачів у студії не буде.

Під час організації зустрічі штаби кандидатів висловили різну думку з приводу роботи мікрофонів - представники Гарріс наполягали, щоб мікрофони залишалися увімкненими весь час, а сторона Трампа наполягала на тому, щоб мікрофон одного з кандидатів вимикався на час виступу опонента. У штабі Гарріс її позицію з цього приводу пояснили "прокурорським" стилем ведення дебатів віцепрезидента. Також існує думка, що Гарріс побоюється, що Трамп може просто перекричати її навіть із вимкненим мікрофоном.

Перші дебати Трампа і Гарріс можуть стати і фінальними в цих виборчих перегонах. Кандидати поки що не досягли консенсусу про дати проведення інших зустрічей.

1 жовтня зустрінуться кандидати у віце-президенти країни - сенатор від штату Огайо республіканець Джеймс Ді Венс і губернатор штату Міннесота демократ Тімоті Волц. Організатором дебатів буде телекомпанія CBS.

Що пропонують кандидати і чого від них чекають

Права на аборт, імміграція до США через Мексику, рівень злочинності у Сполучених Штатах та особиста репутація - серед запитань, які, імовірно, поставлять провідні ABC.

Очікується, що Трамп зосередиться на високій інфляції під час президентства Байдена і на занепокоєнні з приводу кордону США і Мексики. Він також пов'язуватиме Гарріс з усіма провалами адміністрації чинного глави держави. Імовірно, кандидат від республіканців приділить увагу і роботі Гарріс на посаді прокурора Каліфорнії, адже раніше з його боку вже були заяви про те, що Гарріс виявляла слабкість у боротьбі з насильницькими злочинами. Водночас очікується, що Трамп не коментуватиме стать, інтелект і расу Гарріс. На думку аналітиків, такі коментарі можуть бути ризикованими для Трампа.

Гарріс же, як очікується, зосередиться на економічному порядку денному і на підтримці права на аборт. Слабким моментом для Гарріс може стати її одночасна спроба дистанціюватися від Байдена і висловити прихильність нинішньому курсу Білого дому.

Є висока ймовірність, що під час дебатів торкнуться й українського питання - загалом тема зовнішньої політики гостро стоїть на порядку денному. Що стосується України, то раніше Гарріс заявляла, що продовжить підтримку України у війні, а Трамп же навпаки заявив, що закінчить війну ще до вступу на посаду президента.

Слід зазначити, що Трамп не проводить традиційну підготовку з імітацією дебатів. Його кампанія стверджує, що він готується, спілкуючись із виборцями під час мітингів і даючи інтерв'ю. Проте Трамп проводив політичні сесії з радниками, серед яких були колишня представниця Демократичної партії Тулсі Габбард, яка влаштувала перепалку з Гарріс під час дебатів на попередніх виборах Демократичної партії 2020 року; представниця Республіканської партії Метт Гетц із Флориди; радник з питань імміграції Стівен Міллер; і стратег Джейсон Міллер.

Гарріс проводила імітаційні дебати. Сесії вели Карен Данн, вашингтонська адвокатка, яка організовувала підготовку дебатів для кандидатів-демократів з 2008 року, і Рохіні Косоглу, давній радник Гарріс. Філіп Рейнес, колишній помічник Гілларі Клінтон, грав роль Трампа в імітаційних дебатах.

У Трампа більше досвіду участі в дебатах на національному телебаченні США: у 2016 році він прорвався крізь велику кількість республіканців і домігся номінації від партії. Тоді йому допомогли виступи на дебатах, які подивилися десятки мільйонів американців. Однак і Гарріс має досвід - як політик, і як колишня прокурорка вона неодноразово брала участь у подібного роду дискусіях.