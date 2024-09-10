Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Бывший американский президент Дональд Трамп и действующий вице-президент США Камала Харрис - проведут теледебаты после официального выдвижения их кандидатур на высший государственный пост от Республиканской и Демократической партий. УНН рассказывает, когда встретятся политики и как будут происходить дебаты.

Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут в Филадельфии (штат Пенсильвания) и продлятся 90 минут. Транслировать встречу будут все крупнейшие телеканалы страны. Дебаты стартуют в 21:00 по времени восточного побережья США (4:00 по Киеву 11 сентября). Во встрече предусмотрены два перерыва на рекламу. Ведущими выступят журналисты ABC Дэвид Мьюир и Линдси Дэвис.

О кандидатах и уровне поддержки

Дональд Трамп был 45-м президентом США. В 2016 году опередил соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Занимал пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Ушел с поста уступив кандидату-демократу Джо Байдену.

Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом в президенты на Национальном съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15 июля.

Незадолго до официального выдвижения экс-президент пережил покушение. 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) 20-летний американец Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу. Трамп получил легкое ранение – у него было задето ухо. Один из сторонников Трампа погиб.

Трампу 78-лет и в случаи победы на выборах он станет самым возрастным президентом на момент инаугурации в истории США.

Харрис вступила в президентскую гонку в качестве кандидата на высший государственный пост после снятия действующего президента США Джо Байдена с выборов 21 июля. Она стала первой темнокожей женщиной, претендующий на пост главы США. Ей 59-лет, она действующий вице-президент. Ранее занимала пост генерального прокурора Калифорнии, позднее была сенатором от этого штата.

На онлайн-голосовании, проведенном Демократической партией в августе, ее кандидатуру поддержали 99% партийных делегатов. 21 августа на Национальном съезде в Чикаго (штат Иллинойс) она была символически выдвинута кандидатом в президенты от демократов.

Хотя в какой-то момент после выдвижения кандидатуры Харрис она незначительно опережала Трампа по уровню поддержки, накануне дебатов рейтинги кандидатов выровнялись. Согласно результатам последнего исследования газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, Трампа готовы поддержать 48% избирателей, а Харрис - 47% респондентов. Хотя Харрис опережает соперника в трех ключевых штатах – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В оставшихся из семи ключевых штатов – кандидаты пока набирают одинаковое количество голосов.

Для Харрис дебаты могут стать решающими, ведь согласно результатам упомянутого опроса, 28% респондентов заявили, что надеются узнать о ней больше благодаря дебатам, тогда как о Трампе такое мнение высказали всего 9% опрошенных.

Как будут проходить дебаты

Кандидаты ранее не встречались и даже не общались по телефону. Однако обменивались выпадами в адрес друг друга заочно.

Трамп, известный своей эпатажностью, несколько раз нелестно высказывался об интеллектуальных способностях Харрис.

"Понятия не имеет, что к черту она делает", - как-то сказал Трамп.

Недавно Трамп также заявил в эфире Fox News, что он разрешил Байдену говорить на их июньских дебатах, добавив: "Я позволю ей говорить. Есть те, кто говорит, что Байден умнее ее. Если это так, у нас проблема".

Харрис в долгу не осталась.

На национальном съезде Демократической партии в прошлом месяце, когда она приняла выдвижение от партии в президенты, Харрис сказала: "Во многом Дональд Трамп — несерьезный человек".

Харрис добавила: "Но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом очень серьезны". Кандидат от демократов считает, что в случае победы Трамп будет использовать свою власть в личных целях, а не во благо США.

Правила проведения дебатов, которые будут длиться 90 минут, будут такими же как были во время июньского общения Трампа и Байдена. Микрофон каждого кандидата будет выключен во время выступления его оппонента. Каждый кандидат будет выступать поочередно, имея две минуты на ответ модераторов, две минуты на опровержение ответов оппонента и еще минуту на дополнительные реплики и разъяснения. В конце у каждого кандидата будет по две минуты на заключительное слово.

При себе у кандидатов не будет заготовленных тезисов, однако им выдадут блокноты и ручки. Во время рекламных пауз им запрещено общаться между собой, а также с представителями своих штабов. Зрителей в студии не будет.

Во время организации встречи штабы кандидатов высказали разное мнение по поводу роботы микрофонов – представители Харрис настаивали, чтобы микрофоны оставались включены все время, а сторона Трампа настаивала на том, чтобы микрофон одного из кандидатов выключался на время выступления оппонента. В штабе Харрис ее позицию по этому поводу пояснили "прокурорским" стилем ведения дебатов вице-президента. Также бытует мнение, что Харрис опасается, что Трамп может попросту перекричать ее даже с выключенным микрофоном.

Первые дебаты Трампа и Харрис могут стать и финальными в этой избирательной гонки. Кандидаты пока не достигли консенсуса о датах проведения других встреч.

1 октября встретятся кандидаты в вице-президенты страны - сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Ди Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тимоти Уолц. Организатором дебатов будет телекомпания CBS.

Что предлагают кандидаты и чего от них ждут

Права на аборт, иммиграция в США через Мексику, уровень преступности в Соединенных Штатах и ​​личная репутация – среди вопросов, которые, вероятно, поставят ведущие ABC.

Ожидается что Трамп сосредоточится на высокой инфляции во время президентства Байдена и на беспокойстве по поводу границы США и Мексики. Он также будет увязывать Харрис со всеми провалами администрации действующего главы государства. Вероятно, кандидат от республиканцев уделит внимание и работе Харрис на посту прокурора Калифорнии, ведь ранее с его стороны уже были заявления о том, что Харрис проявляла слабость в борьбе с насильственными преступлениями. В то же время ожидается, что Трамп не будет комментировать пол, интеллект и расу Харрис. По мнению аналитиков, такие комментарии могут быть рискованными для Трампа.

Харрис же, как ожидается, сосредоточится на экономической повестке и на поддержке права на аборт. Слабым моментом для Харрис может стать ее одновременная попытка дистанцироваться от Байдена и высказать приверженность нынешнему курсу Белого дома.

Высока вероятность, что во время дебатов будет затронут и украинский вопрос – в целом тема внешней политики остро стоит на повестке дня. Что касается Украины, то ранее Харрис заявляла, что продолжит поддержку Украины в войне, а Трамп же напротив заявил, что закончит войну еще до вступления в должность президента.

Следует отметить, что Трамп не проводит традиционную подготовку с имитацией дебатов. Его кампания утверждает, что он готовится, общаясь с избирателями во время митингов и давая интервью.Тем не менее, Трамп проводил политические сессии с советниками, среди которых были бывшая представительница Демократической партии Тулси Габбард, устроившая перепалку с Харрис во время дебатов на предварительных выборах Демократической партии в 2020 году; представитель Республиканской партии Мэтт Гетц из Флориды; советник по иммиграции Стивен Миллер; и стратег Джейсон Миллер.

Харрис проводила имитационные дебаты. Сессии вели Карен Данн, вашингтонский адвокат, которая организовывала подготовку дебатов для кандидатов-демократов с 2008 года, и Рохини Косоглу, давний советник Харрис. Филипп Рейнес, бывший помощник Хиллари Клинтон, играл роль Трампа в имитационных дебатах.

У Трампа больше опыта участия в дебатах на национальном телевидении США: в 2016 году он прорвался сквозь большое количество республиканцев и добился номинации от партии. Тогда ему помогли выступления на дебатах, которые посмотрели десятки миллионов американцев. Однако и Харрис имеет опыт – как политик, и как бывший прокурор она не один раз участвовала в подобного рода дискуссиях.