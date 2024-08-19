Харрис косвенно раскритиковала Трампа, назвав своего оппонента «трусом»

В ответ на нападки Трампа вице-президент США ответила тем же: в своей речи перед работниками избирательной кампании в Рочестере Харрис отметила, что тот, кто унижает других людей, является трусом.

Пишет УНН со ссылкой на Stern и Reuters.

Детали

Вице-президент США Камала Харрис косвенно раскритиковала бывшего президента Дональда Трампа в воскресенье, предположив, что его оппонент на выборах 5 ноября был «трусом», чья политика сосредоточена на унижении своих соперников.

Тот, кто унижает других людей, является трусом - сказал демократ, не упоминая имени Трампа.

«Я думаю, что в последние годы было что-то вроде искажения, которое предполагает, что мерой силы лидера является то, кого ты побеждаешь. Тогда как то, что мы знаем, это то, что настоящая мера силы лидера базируется на том, кого ты поднимаешь», - отметила Харрис.

Между тем Трамп заявил в субботу, что считает, что победить Харрис будет легче, чем 81-летнего Байдена, который в прошлом месяце вышел из своей предвыборной гонки под давлением собственной партии после провальных дебатов против Трампа.

Напомним,

Новый опрос Rasmussen показывает лидерство Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевом штате Мичиган. В поединке Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа - 47%, а с учетом третьих партий преимущество Харрис возрастает до 3%.