Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах

Колишній президент Сполучених Штатів, кандидат від Республіканської партії на прийдешніх президентських виборах у США Дональд Трамп має "невелику перевагу" над віцепрезидентом країни і кандидатом від демократів Камалою Гарріс серед виборців, які голосують достроково в штатах, що вагаються, за даними нового опитування, на яке посилається The Hill, пише УНН.

Деталі

Опитування Harvard CAPS/Harris показало, що 48 відсотків виборців, які заявили, що проголосують достроково в "хитких" штатах, обрали Трампа, в той час як 47 відсотків підтримали Гарріс. Ще 5 відсотків респондентів заявили, що обрали інший варіант, або ще не голосували.

"Стратегія Трампа в штатах, що вагаються, окупається", - сказав Марк Пенн, співдиректор опитування. Серед усіх виборців у ключових штатах Трамп піднявся на 2 пункти, з 48 відсотками підтримки проти 46 відсотків Гарріс, показує опитування.

Однак Гарріс, як вказано, різко виривається вперед на 8 пунктів серед виборців, що голосуватимуть достроково, по всій країні з 51 відсотком підтримки проти 43 відсотків Трампа. У всіх напрямках 45 відсотків виборців повідомили, що голосуватимуть достроково, порівняно з 50 відсотками, які планують проголосувати у день виборів.

Невелика жменька штатів, що вагаються, матиме ключове значення для визначення того, хто здобуде крісло в Овальному кабінеті цієї осені, на тлі того, як Гарріс і Трамп виходять на фінішну пряму напружених перегонів, а до дня виборів залишилося менше місяця, зауважує видання.

Опитування показали, що суперники у перегонах за Білий дім застрягли у вузьких перегонах у Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та інших місцях, пише видання.

У загальнонаціональному масштабі сукупність опитувань, складених The Hill/Decision Desk HQ, показує, що віцепрезидент випереджає свого суперника з Республіканської партії на 3 пункти, з приблизно 50% підтримки проти 47% Трампа. Нове опитування Harvard CAPS/Harris показує, що гонка ще більш напружена, оскільки Гарріс випереджає колишнього президента лише на один пункт серед зареєстрованих виборців загалом, вказує видання.

Напередодні виборів у США: невелика перевага Гарріс в опитуваннях починає хитатися, Трамп зрівнявся

Довідково

Опитування Harvard/Harris, проведене 11-13 жовтня, включало 3145 зареєстрованих виборців, включаючи 2596 потенційних виборців і 898 виборців з штатів, що вагаються. Похибка для всієї вибірки становила плюс-мінус 1,8 процентних пункти.