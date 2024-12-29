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В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер - WP

В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер - WP

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

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39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

В возрасте 100 лет умер 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии Джимми Картер. Он был самым старым из ныне живущих президентов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Смерть Картера подтвердил его сын, однако причину не уточнил. Еще в феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что экс-президент решил прекратить лечение после ряда госпитализаций и провести последние дни дома под хосписным наблюдением.

В последние годы Картер боролся с агрессивной формой меланомы, метастазы которой распространились на печень и мозг.

Справочно

Картер был президентом США с 1977 по 1981 год. Он вошел в историю как реформатор и борец за права человека, хотя его президентство часто критиковали за экономические трудности и международные кризисы, в частности захват заложников в Иране.

После завершения политической карьеры Картер посвятил себя миротворческой деятельности, за что получил Нобелевскую премию мира в 2002 году. Его вклад в борьбу с болезнями, бедностью и глобальными конфликтами сделал его одной из самых влиятельных фигур среди бывших президентов США. Это был старейший президент в истории США, который оставил значительное наследие как на политической арене, так и в сфере гражданского активизма.

Напомним

В октябре этого года Джимми Картер, 100-летний бывший президент США, досрочно проголосовал по почте на выборах. Он отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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