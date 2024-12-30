Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем американцам и семье бывшего президента США Джимми Картера в связи с его смертью. Об этом президент Украины написал в соцсети X, пишет УНН.

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Он отметил, что Картер был лидером, который служил президентом во времена, когда Украина еще не получила независимость, однако "его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу".

Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Джимми Картер посвятил жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека.

"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - отметил Президент Украины.

Напомним

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью экс-президента Картера