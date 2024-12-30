Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

ukenru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 101441 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 107741 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 149727 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 136355 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 143437 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 139505 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 127918 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117775 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108567 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 166590 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Солнце выстрелило 15 сильными вспышками 29 декабря

Солнце выстрелило 15 сильными вспышками 29 декабря

 • 28135 просмотра
В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер - WP

В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер - WP

 • 26990 просмотра
В приложении "Армия+" уже более 5 тысяч согласованных переводов - Зеленский

В приложении "Армия+" уже более 5 тысяч согласованных переводов - Зеленский

 • 38430 просмотра
Латвия передаст Украине более тысячи беспилотников

Латвия передаст Украине более тысячи беспилотников

 • 39983 просмотра
Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на жителей Антоновки на Херсонщине: пострадали пожилые супруги

Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на жителей Антоновки на Херсонщине: пострадали пожилые супруги

 • 23991 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 149727 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 148174 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 166590 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 172054 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 161370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 100148 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 101968 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 101474 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 107696 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 107244 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Киев  •  УНН

 • 9477 просмотра

Read in English

Президент Украины выразил соболезнования по поводу смерти Джимми Картера. Зеленский отметил его преданность демократическим ценностям и поддержку Украины перед агрессией РФ.

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем американцам и семье бывшего президента США Джимми Картера в связи с его смертью. Об этом президент Украины написал в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что Картер был лидером, который служил президентом во времена, когда Украина еще не получила независимость, однако "его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу".

Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России,

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, Джимми Картер посвятил жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека.

"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - отметил Президент Украины.

Напомним

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью экс-президента Картера30 дек. 2024, 05:13 • 9617 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина