Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера
Киев • УНН
Президент Украины выразил соболезнования по поводу смерти Джимми Картера. Зеленский отметил его преданность демократическим ценностям и поддержку Украины перед агрессией РФ.
Владимир Зеленский выразил соболезнования всем американцам и семье бывшего президента США Джимми Картера в связи с его смертью. Об этом президент Украины написал в соцсети X, пишет УНН.
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Он отметил, что Картер был лидером, который служил президентом во времена, когда Украина еще не получила независимость, однако "его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу".
Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России,
По его словам, Джимми Картер посвятил жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека.
"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - отметил Президент Украины.
Напомним
39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.
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