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Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США Джимми Картера

Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США Джимми Картера

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

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Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп почтили память Джимми Картера. Байден объявил день траура, а Трамп отметил вклад покойного в развитие страны.

Джо Байден назвал своего коллегу-демократа «человеком принципов, веры и смирения». Трамп заявил, что все американцы в «долгу перед Картером».

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США и лауреата Нобелевской премии мира Джимми Картера, который умер в возрасте 100 лет.

Сегодня Америка и мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманитария. Для всех молодых людей в этой стране и для всех, кто ищет, что значит жить целенаправленной и осмысленной жизнью - хорошей жизнью - изучайте Джимми Картера, человека принципов, веры и скромности

- говорится в заявлении президента Байдена и первой леди Джилл Байден.

Байден объявил, что 9 января будет национальный день траура, и призвал американцев посетить места поклонения, чтобы «отдать дань уважения» покойному президенту.

Трамп на Truth Social отметил следующее:

Вызовы, с которыми столкнулся Джимми на посту президента, пришлись на переломное время для нашей страны, и он сделал все, что было в его силах, чтобы улучшить жизнь всех американцев. За это мы все в долгу перед ним.

Позже Трамп написал, что, хотя он «категорически» не согласен с Картером в философском и политическом плане, но он понимает, что бывший президент «по-настоящему любил и уважал» США и все, за что они выступают.

Он много работал, чтобы сделать Америку лучше, и за это я выражаю ему свое глубокое уважение. Он был действительно хорошим человеком, и, конечно, его будет очень не хватать. Он также был очень последовательным, гораздо больше, чем большинство президентов, после того, как покинул Овальный кабинет

- сказал Трамп.

ВВС напоминает, что Трамп ранее высмеивал единственный срок Картера во время предвыборной кампании накануне своей победы на нынешних президентских выборах, а в 2019 году сказал: «Он хороший человек. Он был ужасным президентом».

Напомним,

В возрасте 100 лет умер 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии Джимми Картер. Он был самым старым из ныне живущих президентов Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем американцам и семье бывшего президента США Джимми Картера в связи с его смертью.

Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет20 нояб. 2023, 09:15 • 2961 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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