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Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

Киев  •  УНН

 • 3411 просмотра

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Госдепартамент США обнародовал декларацию подарков семье Байденов от мировых лидеров. Самым дорогим оказался бриллиант стоимостью $20 тыс от премьера Индии, а от Зеленского - коллаж за $2,4 тыс.

Государственный департамент США обнародовал декларацию о подарках, которые семья Джо и Джилл Байденов получила от дипломатов и лидеров государств в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что согласно американскому законодательству, все подарки, стоимость которых превышает $480, должны быть задекларированы. Более дорогие подарки обычно передаются в Национальный архив или используются для официальных целей. Коллаж от Зеленского, как и большинство других ценных подарков, также передан в архив.

Среди других подарков, полученных Байденом в 2023 году, были: альбом фотографий стоимостью $7,100 от недавно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля; статуэтка монгольских воинов за $3,495 от премьер-министра Монголии; серебряная чаша за $3,300 от султана Брунея; серебряный поднос за $3,160 от президента Израиля.

Байден сожалеет об отказе от участия в президентских выборах США30 дек. 2024, 13:37 • 20645 просмотров

Самым дорогим подарком стало бриллиантовое украшение стоимостью $20,000, которое Джилл Байден вручил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Этот бриллиант весом 7,5 карата был самым дорогим подарком, полученным любым членом первой семьи в 2023 году. Кроме этого, Джилл Байден получила брошь стоимостью $14,063 от посла Украины в США и браслет, брошь и альбом фотографий на сумму $4,510 от президента и первой леди Египта.

Бриллиант стоимостью $20,000 оставили для официального использования в Восточном крыле Белого дома, согласно документу Госдепартамента. Другие подарки были переданы в архив.

Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности Украине30 дек. 2024, 11:14 • 21964 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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