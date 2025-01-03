Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков
Киев • УНН
Госдепартамент США обнародовал декларацию подарков семье Байденов от мировых лидеров. Самым дорогим оказался бриллиант стоимостью $20 тыс от премьера Индии, а от Зеленского - коллаж за $2,4 тыс.
Государственный департамент США обнародовал декларацию о подарках, которые семья Джо и Джилл Байденов получила от дипломатов и лидеров государств в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что согласно американскому законодательству, все подарки, стоимость которых превышает $480, должны быть задекларированы. Более дорогие подарки обычно передаются в Национальный архив или используются для официальных целей. Коллаж от Зеленского, как и большинство других ценных подарков, также передан в архив.
Среди других подарков, полученных Байденом в 2023 году, были: альбом фотографий стоимостью $7,100 от недавно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля; статуэтка монгольских воинов за $3,495 от премьер-министра Монголии; серебряная чаша за $3,300 от султана Брунея; серебряный поднос за $3,160 от президента Израиля.
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Самым дорогим подарком стало бриллиантовое украшение стоимостью $20,000, которое Джилл Байден вручил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Этот бриллиант весом 7,5 карата был самым дорогим подарком, полученным любым членом первой семьи в 2023 году. Кроме этого, Джилл Байден получила брошь стоимостью $14,063 от посла Украины в США и браслет, брошь и альбом фотографий на сумму $4,510 от президента и первой леди Египта.
Бриллиант стоимостью $20,000 оставили для официального использования в Восточном крыле Белого дома, согласно документу Госдепартамента. Другие подарки были переданы в архив.
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