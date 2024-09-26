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У США подружжя Зеленських зустрілось з Байденом та його дружиною

Київ • УНН

 • 18327 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. У зустрічі також взяли участь дружини лідерів - Олена Зеленська та Джил Байден.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, зустрівся з лідером Білого дому Джо Байденом. Про це заявив телеканал FREEДОМ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч відбулась за участі дружин президентів - Олени Зеленської та Джил Байден.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолія США для зустрічі з конгресменами. Візит має на меті передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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